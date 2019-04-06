فيديو| أنغام تقبّل زوجها بعد تهنئته بفوزها بـ"أفضل مطربة عربية".. لماذا رفض الرد بالمثل؟

تبادلت الفنانة أنغام القبلات مع زوجها الموسيقي أحمد إبراهيم، في مقطع فيديو نشره الصحفي اللبناني ربيع هنيدي رئيس قسم الفن بمجلة "زهرة الخليج" الإماراتية، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بمناسبة حصول الفنانة المصرية على لقب أفضل مطربة عربية، بعد ألبومها الأخير "حالة خاصة جدا".

وظهر "إبراهيم"، في الفيديو، وهو يتحدث عن زوجته أنغام، ويهنئها بعد حصولها على لقب أفضل مطربة عربية، قائلًا: "أنا مش شايف إن في جائزة ممكن تبقى قد أنغام، أنغام بتاريخها ده كله محتاجة ألف جائزة، ومبروك عليهم أنغام ومبروك على فريق العمل الجائزة، ويا رب يكون وشي خير عليها دايما كدا".

وسأل "هنيدي" أنغام خلال مقطع الفيديو الذي صوره لها بصحبة زوجها، ونشره على صفحته الخاصة: "لما أحمد إبراهيم يقول الكلام ده تهديه إيه؟"، وعلى الفور أهدت أنغام زوجها قبلة، فسأل "هنيدي" زوج أنغام عما إذا كان سيرد لها القبلة، فرد أحمد إبراهيم: "هي عارفة، زي ما هو مفيش جايزة توفيها، 50 ألف بوسة متكفيش".

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