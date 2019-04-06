سمية الخشاب في ملتقى المرأة السعودية: "حب الناس نعمة"

وجهت الفنانة سمية الخشاب رسالة جديدة لجمهورها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وقالت "الخشاب": "صباح الورود.. اللهم لك الحمد والشكر على حب الناس نعمة كبيرة، ربنا يديمها عليها"، مرفقة صورة لها بفستان ذهبي لامع وطويل، خلال تسلمها باقة من الزهور من سيدة مشاركة في ملتقى المرأة السعودية.

وتفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد على العديد من تسجيلات الإعجاب، والتعليقات المهنئة لها على المشاركة في الملتقى، وعودتها للساحة الفنية بقوة، على حد وصفهم.

وكرّم ملتقى المرأة السعودية في دورته الثالثة، الفنانة سمية الخشاب عن نجاح أغنيتها "بتستقوى"، المناهضة للعنف اللفظي والجسدي ضد المرأة، واختيارها ضيفة شرف للفعالية النسوية.

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وكانت الفنانة المصرية أعربت، في تصريحات خاصة لـ"الوطن" عن سعادتها بالتكريم وحفاوة الاستقبال، مشيدة بأخلاقيات الشعب السعودي التي وصفته بالطيب والمضياف والكريم.

سمية الخشاب، طرحت أغنية جديدة بعنوان "بتستقوى"، بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة حيث تحارب من خلالها العنف ضد المرأة، من جلال تجسيد بعض المواقف التي تتعرضت فيها النساء للعنف اللفظي والجسدي.

وزارت "الخشاب"، المجلس القومي للمرأة منذ أسابيع، حيث استقبلتها رئيسة المجلس وأعضائه بترحاب كبير وتشجيع على فكرة مناهضتها ومحاربتها لظاهرة العنف ضد المرأة، التي يناهضها المجلس في الكثير من حملاته، وحازت الأغنية بكلماتها وألحانها على إعجاب كبير من رئيسة المجلس وأعضائه، الذين تأثروا بفكرتها للغاية ولاقت تشجيعا كبيرا على هذه الخطوة.

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