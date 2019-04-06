بالصور| فنانة عربية تخلع الحجاب.. وجدل حول عودتها للتمثيل

أعلنت الإعلامية الكويتية، مي العيدان، عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، خلع الفنانة البحرينية زينب العسكري الحجاب، ونشرت صورة لها بدونه، متسائلة عن إمكانية عودتها للتمثيل مرة أخرى.

وكانت "زينب" قد ارتدت الحجاب منذ 10 سنوات، وأعلنت اعتزالها التمثيل تماما، وقالت مي العيدان تعليقا على الصورة التي نشرتها: "صورة زينب العسكري بعد ما خلعت الحجاب.. شكلها بترجع التمثيل".

زينب العسكري هي واحدة من أهم الفنانات الخليجيات، مشوارها الفني امتد لأكثر من 18 عامًا، قدمت خلاله الأعمال الدرامية، وأدت بطولة عدد من المسلسلات، واتجهت بعدها للإنتاج، كما نالت العديد من الجوائز خلال مشوارها الفني.

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زينب العسكري ليست أولى الفنانات اللاتي خلعن الحجاب، فقد قررت حلا شيحة، منذ فترة تخليها عن الحجاب، وعودتها للتمثيل مرة أخرى في رمضان 2019 في بطولة مشتركة مع محمد رمضان، وكذلك أثارت شهيرة وسهيرة رمزي الجدل بعد ظهورهما خلال إحدى عروض أزياء هاني البحيري دون حجاب، بعد سنوات من الاعتزال والحجاب.

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