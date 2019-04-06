أعراض الصداع الترجيع والحساسية من الصوت والضوء

قبل حدوث أي مرض هناك أعراض تحدث دون الشعور بها، والصداع من ضمن الأعراض التي تؤرق الكثير، وتجعلهم يتوقفون عن عملهم أو مشاغلهم حتى التخلص منه، ولكن هناك أعراض للصداع يمكنك ملاحظتها لسرعة العلاج والتخلص من نوبات الصداع بأنواعه المختلفة، عرضها موقع "بولد سكاي" كالتالي: أعراض الصداع النصفي زيادة في الحساسية من الصوت والضوء والروائح. الشعور باغثيان. الاضطرابات البصرية. اضطراب في المعدة. فقدان الشهية. أعراض صداع جيوب الأنفية ألم في عظام الخد والجبهة. ألم في الرأس مع الحركة المفاجأة. إفرازات في الأنف. الشعور بالصدى في الأذن. تورم الوجه. Advertisements أعراض الصداع عند الاستيقاظ التعب المزمن. صعوبه في النوم. عدم التركيز. الحساسية من الضوء. ألم في العضلات العامة. اضطراب في الرؤية. رؤية بقعه سوداء أو ما تسمى "البقعة العمياء" رؤية أشكال هندسية بارزة. تنميل في اليد أو الوجه. غثيان. صعوبة في الكلام أو ضعف في العضلات. ​

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