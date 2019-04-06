نفت الفنانة اللبنانية كارول سماحة بأن تكون أغنية "المطلقة"، تجسيد لحياتها الشخصية. وقالت كارول سماحة خلال لقائها مع برنامج "عرب وود"، على شاشة "روتانا"، "مش عارفة ليه الناس حاطة في راسها إني مطلقة، أنا متجوزة وسعيدة بجوازي بمصر مع زوجي وليد مصطفى، ومعندناش مشاكل أبدا، وبرجع أعيد إني لاسمح الله لو أنا مطلقة مكنتش هعمل الأغنية". Advertisements وأكدت كارول سماحة مرة أخرى عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام": "سعيدة بزواجي ولست مطلقة". ​

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو| كارول سماحة تنفي طلاقها: "سعيدة بزواجي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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