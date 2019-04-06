فرق واحد خفي يميز الألماسة الحقيقية عن مثيلتها المزيفة

حين يتعلق الأمر بالأحجار الثمينة، هل تعرف التفرقة بين الأحجار الأصلية والمزيفة، إذا كنت لا تعرف، يقدم لك الجواهرجي دانيل أنانيا من مجوهرات أنانيا، صورة بسيطة تكشف الفرق بين الأحجار الأصلية والمزيفة.

وشارك الجواهرجي الاسترالي صورة لخاتمين متطابقين، أحدهما يحتوي على ألماسة أصلية والأخرى مزيفة مصنوعة من حجر الزركونيا، ويكشف عن فرق واحد خفي يمكنك من التعرف على الألماسة الأصلية.

ويبلغ سعر خاتم الخطوبة المصنوعة ألماسته من حجر الزركونيا 270 جنيها إسترلينيا، أما الخاتم ذو الألماسة الأصلية يبلغ سعره 6 الآلاف جنيها إسترلينا، ويقول دانيل إن مدى ضبابية الألماسة هي أفضل مؤشر لمعرفة ما إذا كان حقيقيا أو لا.

وأضاف:" إذا كان الحجر نظيفا جدا من الداخل وصلب جدا فمن المحتمل أن يكون مزيفا."، موضحا أن الألماس الأصلي يشكل بالليزر، ويأتي وزنه مدون في شهادة، مما يسمح لك بمعرفة ما إذا كان حقيقا أولا لا، مشيرا:" الوزن مؤشر آخر، أشعروا بالوزن، الفضة خفيفة والذهب ثقيل والبلاتينيوم أثقل."

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