أخيرا.. العلم يفسر أسباب هوس الشباب بالسلفي

محمد اسماعيل - القاهرة - الكونسلتو
يصل شغف بعض الشباب بـ "السلفي" على مواقع التواصل الاجتماعي إلى درجة الهوس.. فإلى ماذا يشير هذا من الناحية النفسية؟
وقد نظن أن صور السيلفي أمر مستحدث، إذ أن مصطلح "سيلفي" ظهر لأول مرة في قاموس أوكسفورد عام 2013، وسرعان ما أصبح كلمة العام، بحسب ما يذكر موقع شبكة "بي بي سي".
إلا أن صور السيلفي ترجع إلى عصر ظهور التصوير الفوتوغرافي. والتُقطت أول صورة سيلفي عام 1839، على يد الأمريكي روبرت كورنيليوس.
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