ضمت دولة عربية.. قائمة أفضل شركات طيران لعام 2019 (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بسمة مشالي:

مع حلول فصل الصيف، يأمل عدد من الناس ومحبي السفر في قضاء عطلة برفقة أحبابهم في أماكن بعيدة ومميزة وسط الطبيعية الخلابة، بهدف الاستجمام والاسترخاء، والهروب من ضجيج العمل، وضغوط الحياة السريعة، وذلك بميزانية مناسبة، وبواسطة أفضل رحلات في العالم التي توفر لهم سبل راحة لا مثيل لها.

يرصد لكم الخليج 365 قائمة بأفضل 10 رحلات طيران في العالم لعام 2019، والتي يمكنك السفر بها لقضاء أجازتك المميزة، وفقًا لموقع " tripadvisor".

1-الخطوط الجوية السنغافورية

جاءت شركة لخطوط الجوية السنغافورية (SQ)، الناقل الوطني لسنغافورة Singapore Airlines التي تتمتع بمستوى فائقً من الخدمة على المركز الأول عالميًا، وهي واحدة من أكبر شركات العالم.

تطير الخطوط الجوية السنغافورية إلى أكثر من 60 وجهة في 35 بلداً في ست قارات، وعقدت الشركة اتفاقيات للرمز المشترك مع 10 ناقلين آخرين.

تُسيّر سنغافورة طائرات عريضة هيئت بأربع درجات للخدمة: أجنحة الخطوط الجوية السنغافورية، والدرجة الأولى، ودرجة رجال الأعمال والدرجة السياحية.

كذلك تقوم الشركة بتشغيل ثلاث قاعات للاستراحة من أجل المسافرين الممتازين، فقاعة سيلفر كريس توجد في 15 مطاراً.

إضافة إلى هذا، مطار شانجي هو مقر الغرفة الخاصة وقاعة كريس فلاير جولد.

2-الخطوط الجوية القطرية

تعتبر الخطوط الجوية القطرية (QR) الناقل الوطني لدولة قطر وعضو في تحالف العالم الواحد، من مركزها في مطار حمد الدولي (DOH) تطير شركة الطيران إلى نحو 145 وجهة منتشرة في جميع القارات الست المأهولة.

يضم أسطول الخطوط الجوية القطرية طائرات ذات مقصورتين (درجة رجال الأعمال والدرجة السياحية) والثلاث مقصورات (الدرجة الأولى و درجة رجال الأعمال والدرجة السياحية)، يمكن تحويل مقاعد درجة الأعمال والدرجة الأولى إلى سرير على حد سواء.

بالنسبة لركاب الدرجة الممتازة المسافرين من مطار حمد الدولي، تؤمن شركة الطيران صالة المرجان لرجال الأعمال. توجد صالة ثانية للخطوط الجوية القطرية في مطار هيثرو لندن (LHR).

3-إيفا إير

ترتكز ايفا الجوية (BR) في مطار تاويوان الدولي (TPE) قرب تايبيه، وهي ثاني أكبر شركة طيران في تايوان بعد شركة الخطوط الجوية الصينية.

تقوم ايفا برحلات جوية إلى حوالي 70 وجهة داخل تايوان وفي أماكن أخرى في آسيا وأستراليا وأوروبا وأمريكا الشمالية.

تضم طائرات مكونة من ثلاثة مقصورات ومقصورتان على حد سواء، تُسمى درجة رجال الأعمال بدرجة رويال لوريل أو درجة بريميوم لوريل اعتمادا على الطائرة، درجة النخبة هي مقصورة درجة سياحية ممتازة.

يتم توفير الدرجة السياحية على جميع الرحلات الجوية، تمتلك إيفا الجوية أيضا شركة ليوني الجوية (B7) التابعة لها والتي تقوم بالرحلات الداخلية والإقليمية.

4-طيران الإمارات

حازت الإمارات المتحدة في دولة الإمارات العربية (EK) و هي أكبر شركة طيران في الشرق الأوسط ;واحدة من الناقلين الوطنيين في البلاد، على مركز في قائمة أفضل رحلات الطيران في العالم لهذا العام.

يقوم الناقل برحلات بدون توقف إلى أكثر من 140 وجهة في 78 بلدا من مركز عملياته في مطار دبي الدولي (DXB)،وهي واحدة من عدد قليل من شركات الطيران التي تسير رحلات إلى القارات الست.

يتكون أسطول طائرات الشركة أساسا من تشكيلات الثلاثة مقصورات (الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال والدرجة السياحية) وكذلك المقصورتين في بعض الطائرات (درجة رجال الأعمال والدرجة السياحية).

داخل مقصورة الدرجة الأولى هناك عدة أنواع من المقاعد بما في ذلك الأجنحة والأسرة المسطحة ومقاعد النوم. تدير الإمارات 33 صالة لركاب الدرجة الأولى وركاب درجة رجال الأعمال وأعضاء سكايوارد جولد.

وكانت طيران الإمارات أول من أطلق مفهوم جناح الدرجة الأولى الخاص، حيث توفر منتجات وخدمات فريدة تشمل "الشاور سبا" والصالون الجوي.

وتخدم الناقلة عددا من الوجهات بطائرات مجهزة بأجنحة مغلقة بالكامل في الدرجة الأولى ومستوحاة من " مرسيدس بنز"؛ حيث تتميز هذه الأجنحة بأبواب تعلو من أرضية الطائرة وحتى السقف ومقاعد جلدية وثيرة ووحدات لاسلكية تعمل باللمس للتحكم بوضعيات الجلوس وخيارات الإضاءة الشخصية وغيرها.

5-الخطوط الجوية اليابانية:

يقع المقر الرئيسي لأكبر شركة طيران في البلاد، الخطوط الجوية اليابانية (JL)، في طوكيو.

تقوم شركة الطيران برحلات جوية دون توقف إلى نحو 60 وجهة محلية وأكثر من 30 وجهة دولية في آسيا وأوروبا وأوقيانوسيا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية.

الخطوط الجوية اليابانية هي جزء من تحالف العالم الواحد ولها اتفاقيات بالرمز المشترك مع نحو 30 شركة طيران أخرى أيضا.

ولدى الشركة أربع فئات من الخدمات: الدرجة الأولى والدرجة التنفيذية (أي ما يعادل درجة رجال الأعمال) والدرجة السياحية الممتازة Class J (الدرجة السياحية مع مقاعد أكبر) والدرجة السياحية.

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يضم أسطولها مجموعة متنوعة من تشكيلات المقصورتين والثلاث مقصورات والأربعة مقصورات.

تقع المراكز الرئيسية للخطوط الجوية اليابانية في مطار هانيدا في طوكيو (HND) ومطار ناريتا الدولي (NRT).

6- خطوط ساوث ويست الجوية

شركة خطوط ساوث ويست الجوية (WN)، ومقرها دالاس، هي أكبر الشركات المنخفضة التكلفة في العالم.

تُسيّر الشركة رحلات مباشرة إلى أكثر من 90 وجهة في 41 ولاية، وفي البهاما، والكاريبي والمكسيك.

على خلاف العديد من الشركات الكبيرة، لا تستعمل خطوط ساوث ويست الجوية محاور، ولكن بالأحرى، نظام من نقطة إلى نقطة.

فقد تم تعيين حوالي 15 مطاراً كمدن ارتكاز لقدر كبير من رحلات خطوط ساوث ويست الجوية.

كل أسطول طائرات الشركة من مقصورة واحدة من الدرجة السياحية، وعلى النقيض من العديد من الناقلين منخفضي التكلفة، لا تتقاضى الشركة أجراً عن الحقائب المسجلة، بحد أقصى حقيبتين، كما أن المشروبات غير الكحولية والمقرمشات أو الفستق تقدم مجاناً على متن الطائرة.

بيد أنه يمكن الصعود المبكر إلى الطائرة، وتسجيل الوصول آلياً من خلال الشبكة المحلية، والحصول على المشروبات الكحولية بمقابل.

7- شركة طيران أزول البرازيلية

ازول للطيران (AD) هي شركة طيران برازيلية منخفضة التكلفة ، تتوجه رحلاتها إلى حوالي 100 وجهة داخلية.

في حين تخدم المدن ذات الأسواق الكبيرة مثل بيلو هوريزونتي وريو دي جانيرو وسلفادور دي باهيا وساو سيلو،فهي تاخذ الجزء الأكبر من رحلاتها ، وتغطي أيضا المدن التي تحوي الأسواق الأصغر الغير مخدومة.

كما أن لديها رحلة إلى فورت لودرديل، واتفاقيات الرحلات المشتركة مع تحالف ستار والخطوط الجوية المتحدة (UA).

وتقع مراكز الشركة في مطار فيركوبوس الدولي (VCP) و مطار تانكريدو نيفيس الدولي (CNF) ومطار سانتوس دومون (SDU)

. ويتكون أسطولها من نحو 150 طائرة، بما في ذلك طائرات إيرباص، ATR وطائرات امبراير.

تحتوي معظم الطائرات على مقصورة الدرجة السياحية فقط ، مع العلم أن لديها بعض الطائرات تحتوي مقصورة درجة رجال الأعمال.

8- طيران نيوزيلندا:

تقع الخطوط الجوية الوطنية لنيوزلندا (NZ) في اوكلاند حيث تدير خدمة بدون توقف إلى نحو 50 وجهة.

منها 25 وجهة محلية ونحو 25 وجهة دولية في 15 بلدا في أوقيانوسيا وآسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية.

كما أن لديها ثلاثة شركات تابعة لها : خطوط نيلسون الجوية و خطوط ايجل الجوية وشركة كوك ماونت للطيران و التي تخدم الوجهات الأصغر في نيوزيلندا.

إن للخطوط الجوية النيوزيلندية ثلاثة مراكز في مطار أوكلاند (AUK) و مطار ويلينغتون الدولي (WLG) ومطار كرايستشيرش (CHC)؛ أما مطار لوس أنجلوس الدولي (LAX) ومطار سيدني (SYD) فهي بمثابة مدن التركيز. شركة الطيران.

9- جيت تو دوت كوم:

جيت تو دوت كوم (LS) ناقل بريطاني قليل التكلفة مقره مطار ليدز برادفورد الدولي (LBA). إضافة إلى ليدز، هناك سبع قواعد تشغيل أخرى في مطار أليكانتي (ACL)، ومطار بلفاست الدولي (BFS)، ومطار شرق ميدلاند (EMA)، ومطار أدنبرة (EDI)، ومطار غلاسجو (GLA)، ومطار مانشستر (MAN ومطار نيوكاسل (NCL). كذلك للشركة رحلات مقررة وعارضة إلى حوالي 60 وجهة عبر أوروبا.

كناقل منخفض التكلفة، يجب أن يتوقع المسافرون أن يدفعوا رسوماً إضافية مقابل الخدمات مثل أمتعتهم التي يتم تسجيلها، والمقاعد ذات المتسع الإضافي للساقين، ووجبات الطعام والمشروبات الكحولية التي تُقدم على متن الطائرة.

10- إيه إن إيه:

ANA، أو جميع الخطوط الجوية نيبون (NH)، هي شركة طيران يابانية مقرها في طوكيو. تحلق طائراتها إلى نحو 50 وجهة داخل اليابان و 32 وجهة دولية في آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية

. ANA تدير مراكز في مطار هانيدا في طوكيو (HND) ومطار ناريتا الدولي (NRT)، ومراكزها الثانوية تقع في مطار أوساكا كانساي الدولي (KIX) ومطار ChÇbu سنترير الدولي (NGO)

تحتوي الشركة عديد من الشركات الأخرى التابعة لها، بما في ذلك شركات الطيران الإقليمية أجنحة ANA ، وشركات الطيران منخفضة التكاليف دو للطيران والفانيليا للطيران.

تحتوي طائراتها على مجموعة متنوعة من المقصورات والتي تشمل الدرجة الأولى و درجة رجال الأعمال و الدرجة السياحية المميزة والدرجة السياحية.