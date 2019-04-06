انت الان تتابع تفاصيل خبر رجل يطعن شيخاً سعودياً قبل صعوده إلى منبر الجمعة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 6 أبريل 2019 02:57 مساءً - تعرض إمام أحد مساجد مدينة النماص التابعة لمنطقة عسير السعودية للطعن بأداة حادة من قبل أحد المصلين، قبيل بدء خطبة الجمعة، في جريمة ما زالت غامضة الدوافع.

وقال مغردون على موقع "تويتر" إن الحادث وقع في جامع "آل زينب" في محافظة النماص، وإن إمام الجامع الذي أصيب هو الشيخ علي بن حسن آل الشيخ القشيري الشهري، وهو في الخمسين من عمره.

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وبينت وسائل إعلام محلية أن المعتدي هاجم الشيخ القشيري قبل الصعود لمنبر الجامع وإلقاء خطبة الجمعة، قبل أن ينجح عدد من المصلين في تخليص إمام الجامع ونقله لأحد مستشفيات المدينة وتسليم الجاني إلى الجهات الأمنية التي حضرت للجامع.

وذكرت صحيفة "سبق" السعودية، نقلاً عن الشيخ علي الذي أصيب في كتفه، قوله إنه فوجئ بهجوم أحد المصلين عليه، ولا يوجد بينه وبين الجاني أي خلافات، علماً أنه إمام وخطيب للجامع منذ أكثر من 20 عاماً.

ولم تكشف السلطات الأمنية حتى الآن عن نتائج تحقيقاتها الأولية مع الجاني الأربعيني ودافعه في الهجوم على إمام الجامع.