تألُّق جيجي وبيلا حديد بقميص وجاكيت على الطراز القديم

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نيويورك ـ مادلين سعاده
تعدّ بيلا وجيجي حديد من أجمل السيدات في العالم، وأثبتتا أنهما تستحقان هذا اللقب، بعد رؤيتهما متألقتين في نيويورك الخميس، إذ انضمت الشقيقتان إلى أختيهما غير الشقيقتين، مارلي وبيلا، لحضور عشاء في لافيني داخل سيك فيفث أفينيو.
وكشفت جيجي حديد عن أسلوب ملابسها المتميز في قميص وجاكيت على الطراز القديم، بينما ارتدت بيلا ليغنغ جلد في تجمع عشاء عائلي مع أختيهما غير الشقيقتين مارلي وآلانا، وفي هذه الأثناء تدخل بيلا في علاقة عاطفية مضطربة مع المغني البريطاني ذا ويكند، وبدأ التواعد في عام 2015، وظهرا للمرة الأولى معا في مهرجان الموسيقى كوكاشيلا، في أبريل/ نيسان من ذلك العام، وظهرا معا على السجادة الحمراء في حفلة الغرامي في فبراير/ شباك 2016، لكن قيل إنهما انفصلا في نوفمبر/ شباط 2016، كما أن ذي ويكند كان يواعد النجمة سيلينا غوميز بعد فترة انفصاله عن بيلا، وانتقل للعيش معها في خريف 2017، لكنهما انفصلا في وقت لاحق من العام الماضي، أما جيجي فشوهدت في شقة حبيبها السابق المغني زين مالك، في فبراير/ شباط، وشهدت علاقتها اضطربا منذ تعارفهما الأول في عام 2015.
وقالت مجلة "يو إس ويكلي" في الشهر الماضي، إن الحبيبن انفصلا نهائيا، وبالفعل لم يظهرا معا في أي مكان حتى على وسائل التواصل الاجتماعي، ويقال إن جيجي سعت جاهدة إلى إصلاح العلاقة مع زين لكن الأخير لديه مشاكل لا تسمح له بإكمال العلاقة.
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