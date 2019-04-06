مفاجأة.. إخصائي تغذية: الليمون والزنجبيل لا يحرقان الدهون (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: إسلام زكريا كشف الدكتور كريم جمال، إخصائي التغذية، أن هناك سوء فهم لطبيعة المشروبات التى تسمي بالحارقة، في تأثيرها على حرق الدهون مشيرا إلى أن تناول تلك المشروبات على الريق مثل الزنجبيل والليمون، من الممكن أن تؤدي لمضاعفات، فقد يؤدي تناول تلك المشروبات على معدة فارغة التسبب في قرحة المعدة. للمزيد اضغط هنا

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