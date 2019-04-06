بعد 45 دقيقة من "الطلق".. سيدة تكتشف "حملها" لحظة الولادة

لم تكن تدرك المراهقة الصغيرة أن ازدياد وزنها على مدار 9 أشهر، هو "جنين يكبر داخل أحشائها" إلا عندما باغتتها آلام "الطلق" (المخاض)، واضطرت للذهاب إلى المستشفى حيث وضعت طفلتها الجميلة، التي استطاعت أن تنجو رغم تناول الأم "حبوب منع الحمل باستمرار".

اكتشفت الاسكتلندية إيمالويز ليجيت 19 عاما، أنها حامل في طفلة، قبل أن تنجبها بـ45 دقيقة، ذلك النبأ الذي أصابها بالصدمة لأنها كانت حريصة على تناول "حبوب منع الحمل" على حد قولها، كما أنها لم تشعر على مدار أشهر حملها في طفلتها "سيارا"، التي تبلغ من العمر حاليا عاما واحدا بحركتها ووصفتها بأنها كانت "هادئة وساكنة"، بحسب ما ذكره موقع "LADbible" الأمريكي، فإن تلك المراهقة الاسكتلندية كانت تظن أن بروز بطنها مجرد زيادة وزن، وكانت تتبع حمية وتمارس الرياضة حتى تعود إلى قوامها السابق.

وتذكر لويز فورد 63 عامًا، جدة المراهقة الصغيرة، من مدينة جلاسجو لـ"LADbible" الأمريكي، لحظة اكتشاف حمل حفيدتها في 17 يوليو 2018، التى وضعت طفلتها في موقف السيارات الخاص بالمستشفى، وكيف كانت "إيمالويز" في حالة صدمة وهي تؤكد لجميع الأطباء أن حملها "معجزة"، لأنها كانت لا تتابع مع طبيب، وتتبع العديد من العادات السيئة ورغم ذلك استطاعت صغيرتها أن تكافح من أجل أن تولد بصحة جيدة على حد قولها.

Advertisements

​