نصائح لعلاج التعب الربيعي في وقت مبكر

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

نصح البروفيسور يورجن زولي الأشخاص، الذين يعانون من مشكلة الإرهاق والتعب في فصل الربيع، باتخاذ التدابير اللازمة حيال ذلك وفي الوقت المناسب مع توخي الحرص والحذر أثناء قيادة السيارة.

وأوضح أستاذ علم النفس البيولوجي بجامعة ريجينسبورج أن حلول مثل شرب القهوة والتعرض للهواء النقي أثناء القيادة، ما هي إلا حلول مؤقتة للمساعدة على الانتباه والتركيز، ولكن من الأفضل العمل على علاج هذه المشكلة من أول يوم دافئ في العام وبشكل مستمر.

Advertisements

وعلى الرغم من الاسم يحمل ارتباطا مع فصل الربيع، إلا أن هذه المشكلة ليست موسمية بمعنى الكلمة، ولكنها تتعلق في المقام الأول بدرجة الحرارة؛ حيث أوضح البروفيسور الألماني أن هذه المتاعب تحدث نتيجة لعملية تحول الجسم إلى الأوقات الدافئة، بعد أن كان قد اعتاد على درجة الحرارة الباردة خلال فصل الشتاء.

وعندما ترتفع درجة الحرارة لبضعة أيام فإن الجسم يستجيب لذلك من خلال توسع الأوعية الدموية، وبالتالي انخفاض ضغط الدم مؤقتا، ما يترتب عليه الشعور بالتعب والإرهاق، وقد تكون هناك أسباب أخرى مثل قلة النوم بسبب طول النهار وقصر الليل مع مرور الوقت.

ويتعين على كل من يعاني من هذه المشكلة مقاومة التثاؤب في الوقت الصحيح، ويفضل أن يكون ذلك من خلال ممارسة الرياضة، وبالنسبة للأشخاص، الذين يعانون من البدانة، فإن ممارسة الرياضة في الهواء الطلق له ميزتان، وهما أن الهواء الدافئ النقي يسرع من عملية الموائمة، كما أن ضوء النهار يعمل على إخماد هرمون الميلاتونين المسبب للتعب.