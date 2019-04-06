نشرت الفنانة حلا شيحة صورًا حديثة لها بإطلالة طبيعية، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهرت "حلا" في الصور الـ"سيلفي" متخلية عن المكياج تماما، وعلقت قائلة: "البساطة هي طريقتي المفضلة"، وهي الصور التي حازت إعجاب العديد من متابعيها. Advertisements وكانت حلا شيحة، أعلنت مشاركتها في مسلسل "زلزال" بصورة نشرتها عبر خاصية "ستوري"، بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، مؤخرًا، ليكون أول عمل فني لها بعد غياب استمر نحو 13 عامًا عن التمثيل منذ فيلم "كامل الأوصاف"، والمسلسل من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر. ​

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور| حلا شيحة بإطلالة طبيعية بدون "مكياج": "البساطة طريقتي المفضلة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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