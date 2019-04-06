عقب كشفه.. زوجة توثق لحظات خيانة زوجها في الصين

في واقعة تبدو مثيرة للتساؤلات، وثقت زوجة صينية لحظات خيانة زوجها لها، برفقة عشيقته بعدما وجدته معها في إحدى الفنادق بملابس النوم.

ونشر موقع "Sina.com" لقطات مصورة للواقعة، توثق لحظة ضبط الزوجة لزوجها، على السرير برفقة عشيقته، لتقوم بصفعه عدة صفعات على وجه، أمام الأخيرة، يحضور اصدقاءها أيضًا.

وكانت الزوجة ذهبت الفندق لزوجها، برفقة مجموعة من أصدقائها، والذين أشاروا في الفيديو إلى وجود نزاعات مالية بين الزوجين، حتى اشتك الزوج مع واحد منهما.

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وحصد المقطع أكثر من 15 مليون مشاهدة، التي ظهرت فيه الزوجة، وهي تستجوب الزوج حول سبب خداعه لها بعد مرور 6 سنوات على زواجهما، قائلة: "كيف تجرؤ على ذلك؟".

وفي النهاية، ظلت عشيقة الزوج تتوسل للأخيرة وتطالبها بالتحدث بهدوء، مؤكدة إنها لم تكن على علم إنه متزوج.

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