رجل يخنق زوجته بسبب "الغيرة" في لندن

شهدت المنطقة الشرقية من لندن، جريمة قتل بشعة من رجل لزوجته خلال نوم أطفالهما، قبل أن يسلم نفسه للشرطة بهدوء.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أقدم رجل يدعى محمد أنهار علي على قتل زوجته نازيا بيغوم خنقا، بينما كان أطفالها نائمون في المنزل، قبل أن يبلغ الشرطة ويجلس بهدوء مرتشفا الشاي في انتظارهم.

وأشارت الصحيفة إلى أن الدافع الرئيسي للرجل لارتكاب جريمته هو طلب زوجته الطلاق منه، وهي الجريمة التي استخدم فيها أسلاكا لخنق زوجته، التي لم يطلقها حتى الآن.

وفي مكالمة هاتفية مروعة، قال الزوج لمركز الشرطة: "لقد قتلت زوجتي بالخطأ بعد خنقها بوشاح".

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وقالت والدة نازيا في بيان حزين: "اليوم الذي توفيت فيه نازيا هو أسوأ يوم في حياتنا. قلوبنا مفطورة، لن نعود لطبيعتنا بعد الآن لقد أخذ منا ابنتي، وهي كذلك أم وأخت وحفيدة وصديقة".

وتزوج "علي" في 2015، ولكن زواجهما انتهى في 2017 بسبب مشاكل عديدة، قبل أن تبدأ "نازيا" بمواعدة رجل آخر، مما أثار غيرة "علي" الذي صمم على قتلها.

وأظهرت كاميرات المراقبة "علي" خارجا من أحد محلات الأدوات المنزلية، ومعه أسلاك وسكاكين، قبل قتلها بساعات.

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