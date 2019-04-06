بالصور| إليسا بإطلالة من توقيع "ديور" في حفلها الغنائي بدبي

لفتت الفنانة اللبنانية إليسا الأنظار بإطلالته الجريئة، خلال إحيائها حفلها الغنائي الأخير، بمدينة دبي الإماراتية، مساء أمس.

وظهرت إليسا بـ"شورت" أخضر، مزود بحزام أسود عريض، وقميص مصنوع من "الدانتيلا السوداء"، من توقيع دار الأزياء العالمية "ديور"، مع اختيارها تسريحة شعر إنسيابية.

وتفاعلت الفنانة اللبنانية على نغمات أغنيها بالتمايل والرقص والتصفيق، على خشبة المسرح، خلال حفلها بدبي.

وتفاعل نشطاء موقعي التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، و"إنستجرام"، مع المواد المصورة المتداولة لحفل إليسا، بآلاف تسجيلات الإعجاب والمشاركات والتعليقات، بين المشيدين بإطلالتها وخفة ظلها على المسرح، والمنتقدين لجراءة إطلالتها.

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والجدير بالذكر أنه عادت الفنانة إليسا إلى بلدها لبنان في فبراير الماضي، بعد إجراء عملية جراحية في يدها اليمنى في بروكسل للتخلص من تورم يدها جراء احتباس المياه فيها الناتج عن علاجها من مرض السرطان.

يشار إلى أن إليسا أعلنت عن تعافيها من مرض السرطان، منذ أشهر، خلال فيديو كليب "إلى كل اللي بيحبوني"، وسط تعاطف ومساندة مجموعة كبيرة من الفنانين والمتابعين، وأصدرت ألبومها الجديد بعنوان "إلى كل اللي بيحبوني" خلال الشهر الجاري، من إنتاج شركة "روتانا" عبر تطبيق "أنغامي"، الذي تضمن 16 أغنية هي "إلى كلّ اللي بيحبوني، كرهني، ما فيش أسباب، نفسي أقوله، أنا وحيدة، لسه فيها كلام، حكايات، بين قلبي وقلبك، مريضة اهتمام، ارتاح وعيش، إنت ومعي، بينا نعشق، كتيرة عليه، من عينيا دي، المخفي، وحشتوني".

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