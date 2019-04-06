بالصور| أنغام بإطلالة هندية في "الزمن الجميل"

لفتت الفنانة أنغام الأنظار بإطلالتها، في الحلقة الجديدة من برنامج اكتشاف المواهب الغنائية "الزمن الجميل" المذاع على قناة "أبو ظبي"، الذي تشاركه فيه ضمن أعضاء لجنة التحكيم.

وأطلت أنغام بفستان طويل، والذي تميز بأنه قرمزي اللون، ومزين بنقوش لامعة حول منطقة الرقبة، بالإضافة إلى أنه مزود بـ"شال" طويل يحمل نقوش الفستان نفسه، ويشبه الشال الذي يتكون منه "الساري الهندي"، مع اختيارها تسريحة شعر مموجة.

وتفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع الإطلالة، التي حصدت على آلاف خلال الساعات الماضية على آلاف تسجيلات الإعجاب والمشاهدات، مشيدين بجمال الفستان.

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وكانت أنغام أثارت الجدل عقب إعلانها على صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بأنها زوجة الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، والذي أشرف بدوره على الألبوم الأخير لها، وعلى تسجيل الصوت داخل الاستديو، على الرغم من استمرار زواجه من ياسمين عيسي، أم ابنيه، والتي رفعت قضية طلاق للضرر على زوجها.

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