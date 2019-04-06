بالصور| ماجدة الرومي ترفع علم مصر في ختام حفلها الخيري

اختتمت المطربة اللبنانية ماجدة الرومي حفلها الخيري بالقاهرة، قبل قليل، برفع علم مصر تحية للشعب المصري. وحملت "ماجدة" علم مصر في ختام الحفل، خلال غنائها "أحلف بسماها وبترابها"، معربة عن تقديرها واعتزازها بالمصريين. Advertisements ونظم الحفل الخيري مؤسسة "راعي مصر للتنمية"، برعاية جريدة "الوطن" ومجموعة قنوات "DMC"، وستذهب إيرادات الحفل لصالح القرى الأكثر فقرًا في صعيد مصر. ​

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