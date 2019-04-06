انت الان تتابع تفاصيل خبر المغرب.. حكم بسجن قائد "حراك الريف" 20 عاماً والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 6 أبريل 2019 09:48 صباحاً - قضت محكمة الاستئناف في العاصمة المغربية، منتصف ليلة الجمعة/السبت، بسجن قائد "حراك الريف" ناصر الزفزافي، وثلاثة ناشطين آخرين، مدة 20 عاماً.

وذكرت وكالة "ألأناضول" أن الحكم على الزفزافي بتهمة "المساس بالسلامة الداخلية للمملكة" جاء تأييداً لنفس الحكم الصادر ابتدائياً، في 26 يونيو 2018.

وقضت المحكمة أيضاً بإدانة ثلاثة نشطاء آخرين بنفس الحكم (20 سجناً نافذاً)؛ وهم: سمير ايغيد، ونبيل احمجيق، ووسيم البوستاتي، كما قضت بحبس نشطاء آخرين لمدد تراوحت بين عام واحد وعشر سنوات.

وأصدرت حكماً بالحبس ثلاث سنوات سجناً نافذاً بحق الصحفي حميد المهداوي؛ بتهمة عدم التبليغ عن جريمة تهدد سلامة الدولة.

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وشهد محيط المحكمة احتجاج أهالي الموقوفين بعد هذا الحكم الذي سبقته تظاهرة لعشرات من الحقوقيين المغاربة أمام مبنى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

وفي أغسطس الماضي، أصدر العاهل المغربي، الملك محمد السادس، أمراً بالعفو عن 889 من السجناء والمحكوم عليهم، بينهم أكثر من 100 معتقل على خلفية "حراك الريف"، لم يكن بينهم أغلب قادة الحراك.

ومنذ أكتوبر 2016 وعلى مدى عشرة أشهر، شهدت مدينة الحسيمة وعدد من مدن وقرى منطقة الريف (شمال) احتجاجات للمطالبة بـ"تنمية المنطقة وإنهاء تهميشها"، وفق المحتجين.

ونهاية أكتوبر 2017، أعفى الملك محمد السادس 4 وزراء من مناصبهم؛ بسبب اختلالات (تقصير) في تنفيذ برنامج إنمائي بمنطقة الريف.