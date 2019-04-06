نقوش جلد النمر تزين صنادل الصيف

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)
تزين نقوش جلد النمر موضة الصنادل في صيف 2018 لتمنح المرأة إطلالة شرسة تعكس جرأتها وتفرد أسلوبها.
وأوضحت خبيرة الموضة الألمانية كلاوديا شولتس أن الصندل المزدان بنقوش جلد النمر يتناغم مع فستان أبيض أو جمبسوت سوداء، محذرة من تنسيقه مع قطعة أخرى تزدان بنفس النقوش، وذلك لتجنب التكلف والمبالغة.
وأضافت شولتس أنه من الأفضل اختيار موديل ذي جلد ناعم ونعل سميك لتجنب نشوء مواضع انضغاط.
ومن ناحية أخرى شددت شولتس على ضرورة أن تتمتع الأقدام بمظهر جميل يعكس العناية الفائقة؛ نظرا لأن الصندل المزدان بنقوش جلد النمر يجعل الأقدام محطا للأنظار.
ويتناغم الصندل المزدان بنقوش جلد النمر مع طلاء أظافر شفاف "نيود" أو يكتسي باللون الأسود.
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