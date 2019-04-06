انت الان تتابع تفاصيل خبر قتيل وجريحة بإطلاق نار داخل قاعدة عسكرية في فرجينيا والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 6 أبريل 2019 08:54 صباحاً - أصيبت جندية أمريكية بجروح، اليوم الجمعة، إثر حادث إطلاق نار وقع بقاعدة "أوشيانا" في ولاية فرجينيا، في حين قتل مطلق النار.

وذكرت قيادة القاعدة عبر صفحتها على تويتر، أن الحادث وقع صباح الجمعة، وأن شخصاً أصيب في الحادث وجرى نقله إلى المستشفى.

كما أوضحت أنه "جرى التعامل" مع مطلق النار، دون مزيد من التوضيح، حسب وكالة "أسوشييتد برس".

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ولاحقاً أوضح قائد القاعدة، تشاد فينسليتي، عبر حسابه على فيسبوك، أن "خلافاً تافهاً بين عسكري وزميلته تطور فأطلق الرجل عدة رصاصات عليها، ما أدى إلى إصابتها بجروح لا تهدد حياتها، وجرى نقلها إلى المستشفى".

وأضاف أن مطلق النار قتل على أيدي حرس القاعدة.

وتنتشر في قاعدة "أوشيانا" التابعة لطيران البحرية الأمريكية مقاتلات قاذفة من طراز "F/A-18 Super Hornet"، كما تضم أكبر مركز تدريب صيفي للطيارين على ساحل الولايات المتحدة الشرقي.