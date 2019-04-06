سمير غانم عن زواج ابنتيه: كنت بقرا الفاتحة وأسيب الباقي لدلال

قال الفنان سمير غانم، إنه سلم أمر تربية بناته الاثنتين لزوجته دلال عبدالعزيز ولم يتدخل في جوازهما، موضحا أنه كان يقرأ الفاتحة فقط بعدما يطمئن على الشاب وكونه ابن عيلة، موضحا: "كنت عايز أنام".

وقالت الفنانة دلال عبدالعزيز، خلال استضافتها وزوجها في برنامج "سهرانين"، الذي يقدمه الفنان أمير كرارة، المذاع عبر فضائية "ON E"، إن زوجا بناتها يحبونها أكثر من زوجيتهما، وهما رامي رضوان زوج دنيا، وحسن الرداد زوج إيمي.

وأوضحت أنها قامت أكدت على بناتها أنه لا يجب أن تخرج أي مشكلة ما بين الزوج وزوجته لأي شخص، ولا يفشون أسرارهن حتى لا تتفاقم الأمور.

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