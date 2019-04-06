سماح أنور: "كنت أتمنى أن أكون رجلا"

قالت الفنانة سماح أنور، إنها كانت تتمنى أن تكون رجلًا بسبب نظرة المجتمع العربي للمرأة، موضحة أن التعامل مع السيدات في المجتعات الشرقية لا يوجد به أي نوع من العدل، "مجرد إنك ست تكوني مستباحة أو تابعة لحد".

وأضافت "أنور"، خلال استضافتها ببرنامج "تحيا الستات"، الذي تقدمه الإعلامية راغدة شلهوب، المذاع عبر فضائية "النهار"، أنها في صغرها كانت تتمنى أن تكون رجلا"، موضحة: "عشان أبقى حرة أكتر، ولو كنت راجل كنت هبقى جنتل مان.. وكنت بقول ليه يارب مخلقتنيش راجل".

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