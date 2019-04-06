عقل فقيه يُطلقُ مجمُوعة استثنائيّة بعنوان "العائلة".. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أطلق مصمّم الأزياء عقل فقيه، مجموعته الجديدة، التي حملتْ عنوان "العائلة"، إذْ حرص من خلالها على تقديم تصاميم تتناسب مع المناسبات الخاصّة، لمختلف أفراد العائلة.

وتميّزتْ تصاميم عقل فقيه بقصّاته، معتبرًا أنّه بإمكان المرأة إبراز أنوثتها، حتى ولو ارتدتْ فساتين فضفاضة.

الفيديو المرفق، يعرض المقابلة التي أجراها "فوشيا"، مع المصمّم عقل فقيه، إذْ تحدّث عن مجموعته الجديدة.