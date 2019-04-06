عقل فقيه يُطلقُ مجمُوعة استثنائيّة بعنوان "العائلة".. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أطلق مصمّم الأزياء عقل فقيه، مجموعته الجديدة، التي حملتْ عنوان "العائلة"، إذْ حرص من خلالها على تقديم تصاميم تتناسب مع المناسبات الخاصّة، لمختلف أفراد العائلة.
وتميّزتْ تصاميم عقل فقيه بقصّاته، معتبرًا أنّه بإمكان المرأة إبراز أنوثتها، حتى ولو ارتدتْ فساتين فضفاضة.
الفيديو المرفق، يعرض المقابلة التي أجراها "فوشيا"، مع المصمّم عقل فقيه، إذْ تحدّث عن مجموعته الجديدة.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على فوشيا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.