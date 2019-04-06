أظافرك تزهو بالأصفر هذا الصيف

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ) يتربع الأصفر على عرش ألوان طلاء الأظافر في صيف 2018 ليمنح المرأة إطلالة جريئة تخطف الأنظار. وأوضحت مجلة "إن ستايل" الألمانية أن الأصفر يعد عنوانا للصيف؛ فهو يرمز للشمس ويعبر عن البهجة والإشراق. وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أنه من الأفضل اختيار الدرجات القوية والمشبعة والابتعاد عن الدرجات الباستيلية؛ لأنها تجعل الأظافر تبدو كما لو كانت تعاني من الاصفرار بسبب التدخين مثلا. وللحصول على نتيجة رائعة وكي يدوم تأثير اللون طويلا تنصح "إن ستايل" باستعمال طلاء أساس (Base Coat) تحت اللون وكذلك طلاء نهائي (Top Coat) فوق اللون.

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