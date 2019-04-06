الشورت يتربع على عرش الموضة الرجالي

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)
يتربع الشورت على عرش الموضة الرجالي في صيف 2018 ليمنح الرجل إطلالة مريحة وجيدة التهوية في ظل ارتفاع درجات الحرارة.
وأوضح خبير الموضة الألماني سباستيان شفارتس أن الشورت يمتاز بشكل عام بطابع كاجوال ومتحرر، مشيرا إلى أن الموديلات المصنوعة من خامة الجيرسي والخامات الشبيهة بملابس البحر، لا يجوز ارتداؤها إلا على الشاطيء فقط.
وأضاف شفارتس أنه يمكن ارتداء الموديلات المصنوعة من القطن خلال أنشطة الحياة اليومية المختلفة، بل ويمكن ارتداؤها في العمل أيضا، ولكن في المجالات الإبداعية فقط كالأزياء والدعاية والإعلان، بشرط أن يخلو من المطبوعات الهزلية وأن يتسم المظهر العام بالأناقة.
فعلى سبيل المثال يمكن تنسيق شورت يصل طوله إلى الركبة ويتحلى بالبساطة مع قميص وبليزر وحذاء رياضي أو حذاء بلا أربطة، في حين لا يجوز ارتداء جورب طويل. وكبديل يمكن ارتداء جورب قصير يختبئ تحت الكاحل.
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