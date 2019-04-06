أسباب حكة الجسم وأنواعها

يصاب البعض بحكة في مناطق مختلفة من الجسم ولإيقافها يجب معرفة السبب من وراء ذلك، وعن أسباب حكة الجسم الأكثر شيوعًا كما ذكرها موقع "بولد سكاي". الأمراض الجلدية تأتي حكة الجلد بسبب الاصابة بالصدفية أو الإكزيما والجرب وغيرها من الأسباب. الكبد إصابة الكبد تسبب حكة الجسم. الحساسية الأشخاص المصابون بالحساسية الموسمية أكثر عرضة لحكة الجسم. داء السكري الأشخاص المصابون بداء السكري معرضون لاصابة بحكة الجلد. Advertisements الحوامل تصاب بعض السيدات الحوامل بحكة الجلد، والحكة المستمرة لأكثر من أسبوعين تستدعى استشارة الطبيب. الأدوية قد يؤدي تناول بعض الأدوية إلى الشعور بالحكة الشديدة، مثل تناول المضادات الحيوية والأدوية المضادة للفطريات أو الأدوية المخدرة للألم. ​

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