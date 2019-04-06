قناع الجيلاتين والفحم للتخلص من الرؤوس السوداء

تعاني عدد من الفتيات من ظهور الرؤوس السوداء حول الأنف، التي تفسد مظهرها، وتجعلها تبدو أقل جمالًا.

وتلجأ عدد من الفتيات للوصفات الطبيعية، للتخلص من الرؤوس السوداء بدلًا من المواد الكيماوية المُعالجة.

ويعد الجيلاتين واحدا من العناصر القادرة على تنظيف البشرة وتنقيتها، فضلًا عن إزالة الرؤوس إذا استخدم كقناح للوجه.

وإليكِ طريقة استخدامه في المنزل:

المكونات:

ملعقة كبيرة من الجيلاتين

قرص من الفحم

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ماء سلخن

طريقة تطبيقه:

قومي بطحن قرص الفحم، واخلطيه مع الجيلاتين، والماء الساخن.

أذيبي المكونات جيدًا، ثم طبقيهاعلى الرؤوس السوداء، باتجاه نمو الشعر.

انزعي القناع مرة واحدة، عكس اتجاه نمو الشعر، لكي تنتزع معه الرؤوس.

كرري القناع مرة واحدة أسبوعيًا.

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