"رقية" تطلب الخلع: "أجبرني على خلع الحجاب"

بعد أقل من عام على الزواج، أقامت "رقية م." 24 عامًا، دعوى خلع حملت رقم 1102/2019 ضد زوجها "محمد أ." 29 عامًا، لاستحالة العشرة بينهما.

زواج تقليدي ارتبطا به الزوجين بعد تعارف قصير، تروي الزوجة العشرينية لـ"هن": "اتعرفت عليه عن طريق أخته الصغيرة كانت زميلتي في الكلية جت قالتلي أنتي أمورة قوي وعايزة أجوزك أخويا، وبعدها بقينا أصحاب وورتني صورته وجالنا الجامعة أكتر من مرة وبعدها اتقدملي، واتخطبنا حوالي سنة لحد ما قربا أخلص الكلية كانت فترة جميلة، بس كان دايما مش راضي عن شكل لبسي".

محاولات لتغيير شكل الزوجة، تسبب لها في فقدان الثقة في نفسها، تضيف: "كل هداياه لي كانت لبس مختلف خالص عني، بنطلونات وبلوزات قصيرة وطرح قصيرة كنت بشيلها في الجهاز وأقول ألبسها في البيت، وكان بيتخانق معايا عشان بيشتريلي حاجات غالية".

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خلافات في طريقة التفكير سببت تصادم بعد الزواج، توضح: "بعد الجواز بدأ يخليني ألبس اللبس ده معاه برا البيت ويقولي عايز أشوفك زي القمر وأنتي كدا أحلى، وفعلا بدأت أغير نفسي عشانه وأتجنب أزعله لكن مش بيعجبه حاجة، بقيت ألبس ألوان وبنطلونات فاتحة وطرح صغيرة لكن بدأ يطلب مني أخلع الحجاب على الموضة".

صدام بين الزوجين بعد رفض أهل الزوجة خلع الحجاب، توضح: "بابا مكانش موافق على الجوازة من الأول وكنت مرعوبة أقوله إني بلبس كدا بس هو بقى يعندـ ويصر يخليني أروح أزورهم باللبس القصير لحد ما جه في يوم طلب أخلع الحجاب خالص، وقالي ده موضة قديمة وبلدي جدا وملهوش علاقة بالدين ولا الأخلاق وكل البنات دلوقت من غير حجاب، وشكلك أحلى لكن كنت مكسوفة جدا أعمل ده واستحرمت، وفعلا عملت كدا لكن حسيت بندم رهيب وإن ربنا هينتقم مني، ولما أبويا عرف أصر إني أطلق منه لأنه غير أمين علي ومش محترم إنه عايز مراته تمشي من غير حجاب".

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