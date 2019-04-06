علامات تدل على نقص فيتامين "د" في جسمك

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ) قالت خبيرة التغذية الألمانية داجمار فون كرام إنه يمكن الاستدلال على نقص فيتامين "د" بالجسم من خلال ملاحظة بعض العلامات مثل التعب المستمر واضطرابات النوم وآلام الأطراف وجفاف الشعر وتقصفه وتساقطه. وأوضحت فون كرام أنه يمكن إمداد الجسم بفيتامين "د" من خلال تناول الأغذية الغنية به مثل السمك والبيض والفِطر، والتعرض لأشعة الشمس على نحو كاف؛ حيث تساعد الشمس الجسم على إنتاج الفيتامين بنفسه، كما يمكن اللجوء إلى المكملات الغذائية تحت إشراف الطبيب. يُشار إلى أن فيتامين "د" يتمتع بأهمية كبيرة لصحة العظام والأسنان والعضلات والشعر والمناعة.

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