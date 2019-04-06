دلال عبد العزيز: "كبار الفنانين نصحوني ابعد عن سمير غانم.. قالولي مبيتجوزش"

قالت الفنانة دلال عبدالعزيز، إن قصة حبها وزوجها الفنان سمير غانم كان يعلمها كثيرين في الوسط الفني، متابعة: "مشهورة القصة بتاعتنا وكل الممثلين الكبار راهنوني أني أتجوزه.. وقالولي سيبك منه مبيتجوزش".
وأضاف "دلال"، خلال لقائها مع زوجها في برنامج "سهرانين"، الذي يقدمه الفنان أمير كرارة، المذاع عبر فضائية "ON E"، أن جميع الممثلين الكبار أمثال محمود مرسى، عبدالمنعم مدبولي، محمود المليجى، المخرج يحيى العلمي نصحوها بالبعد عنه، والفنان جورج سيدهم قالها: "أساليني أنا".
وقال "غانم"، إن عيد ميلادهما في يومين متتاليين، وأضافت عبدالعزيز أنه قبل الزواج كان دائما يحضر لها الهدايا، وأحلى هدية عجبتها "كان بالطو باهظ الثمن يمكن أكون صعبت عليه علشان الدنيا كانت برد".
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