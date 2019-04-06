سماح أنور: "لو كنت راجل كان نفسي أبقى حسن كامي.. شخص مثالي"

قالت الفنانة سماح أنور، إنها لو كانت رجلا، كانت تتمنى أن تكون الفنان حسن كامي لكونه شخص مثالي، "جنتل ومخلص ومحترم"، موضحة أنها حال كانت رجلا وشاهدت أشخاص يغازلون فتيات كانت ستقتلهم".
وأضافت "أنور"، خلال استضافتها ببرنامج "تحيا الستات"، الذي تقدمه الإعلامية راغدة شلهوب، المذاع عبر فضائية "النهار"، أن النظرة السائدة تجاه السيدات في المجتمعات العربية ليس بها عدل.
وتابعت أن "العديدين يرون المرأة شيئا مستباحا أو تابعة، وده كلام غلط".
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