ماجدة الرومي: أسوأ شيء صار في حياتي حرب لبنان

فاجأت المطربة اللبنانية ماجدة الرومي الحضور بحفلها الخيري المقام في التجمع الخامس، بغنائها لـ"مفترق الطرق"، من فيلم "عودة الابن الضال".

وأوضحت "ماجدة" أن تلك هي المرة الأولى التي تغني فيها "مفترق الطرق"، لتأثرها الشديد بمضمونها الذي يذكرها بما عاشه الشعب اللبناني، قائلة: "لحد النهاردة لما بغني الأغنية دي بتهز كياني، لأنها بتذكرني بالحرب اللبنانية".

وأشارت المطربة اللبنانية إلى أن الحروب والصراعات التي تعيشها المنطقة العربية في الفترة الحالية هي "سيناريوهات مستوردة"، مؤكدة أن الشعوب العربية لا علاقة لها بتلك الأحداث المأساوية.

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وأكدت أن أسوأ ذكرى عاشتها في حياتها هي حرب لبنان، معربة عن أمنياتها أن تستقر الأوضاع في لبنان والدول العربية كافة.

ونظم الحفل الخيري مؤسسة "راعي مصر للتنمية"، برعاية جريدة "الوطن" ومجموعة قنوات "DMC"، وستذهب إيرادات الحفل لصالح القرى الأكثر فقرًا في صعيد مصر.

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