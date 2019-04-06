فوائد عسل النحل على الريق.. خفض الوزن وعلاج حب الشباب

يساعد عسل النحل على بناء الجسم والتخلص من الأمراض المختلفة، ومن فوائد عسل النحل على الريق كما ذكرها موقع "سبوتينك". يحمي الجسم من تراكم السكر. يقلل من معدلات الكوليسترول الضار في الدم. يساعد على خفض الوزن. يمكن استبدال السكر بالعسل. يساعد على ترطيب البشرة. يعالج حب الشباب. يكسب الجلد المرونة ويحسن من شكل الجلد ويظهره أكثر شباباً. يحتوي العسل على مضادات للأكسدة، مما يكسب البشرة النضارة والحيوية اللازمة لها. ينظم نشاط الجسم، ويحسن من وظائفه. يحسن من وظائف الجهاز الهضمي. Advertisements مطهر للأمعاء والمعدة. يخفض من الأحماض المترسبة في المعدة. يقوي جهاز المناعة. تناول العسل على الريق يحمي من الإصابة بالحساسية الموجودة في الجو في فصل الربيع. يعطى النشاط ويمنع الإرهاق والإجهاد. تنظيم عمل الجهاز التنفسي. يقلل من مشاكل القلب والأوعية الدموية. يقضي على التوتر والاكتئاب. يعمل على تحسين المزاج. علاج سريع للجروح. شفاء سريع للحروق، فيستعمل كمعقم لمكان الحرق ومرطب خارجي على سطح الجلد. يعالج الأنيميا وأمراض عسر الهضم. ​

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