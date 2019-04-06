علاج آلام المفاصل بالأعشاب الطبيعية

لا يعرف الكثيرون أن هناك علاجات طبيعية تساعد في علاج آلام المفاصل منها كما ذكرها موقع "daily medical". الزنجبيل يعرف الزنجبيل بقدرته على معالجة الالتهابات، وخاصة التهاب المفاصل. الكركم يحتوى الكركم على مواد كيميائية تسكن الألم. بذور الكتان تقوي بذور الكتان الجهاز المناعي في الجسم، والمسؤول عن الدفاع عنه ضد الالتهابات، حيث تحتوى بذور الكتان على نسبة عالية من أوميجا 3 الضرورية للجسم. حيث يكفي تناول مقدار ملعقتين من زيت بذرة الكتان. Advertisements عشبة اليوكوميا تناول عشبة اليوكوميا على شكل فيتامينات بعد وصفها من قبل الطبيب، لأنها تشفي الأوتار والأنسجة المصابة وتقويها. الشاى الأخضر يحتوي الشاي الأخضر على مادة البوليفينول التي تساعد في الحد من الالتهابات وحماية المفاصل. الفلفل الأحمر والأسود يستخدم الفلفل لمحاربة الألم، وتستخدم موضعيًا في الكريمات والجل كمعالج التهاب المفاصل لكونها مضادًا قويًا للالتهابات. ​

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