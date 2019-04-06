أضرار التدخين على الصحة.. يسبب الإجهاض وتشوهات الجنين

تشير دراسات منظمة الصحة العالمية إلى أن التدخين يسبب حوالي 6 ملايين حالة وفاة سنويًا، أكثر من 83% منها تنتج عن التدخين المباشر، في حين أن أكثر من 16% من حالات الوفاة تنتج عن التدخين السلبي.

وهذه أبرز اضرار التدخين كما ذكرها موقع "Authority Nutrition".

الأوعية الدموية

يزيد من خطر الإصابة بمرض الأوعية الدموية.

حدوث الإجهاض

يزيد من خطر حدوث الإجهاض أثناء فترة الحمل، والولادة المبكرة.

وفاة المواليد

يؤدي إلى احتمالية وفاة المواليد أثناء الولادة، بالإضافة إلى زيادة خطر إصابة المولود بارتفاع ضغط الدم.

السكري

يزيد التدخين من خطر الاصابة بالسكري.

هشاشة العظام لدى النساء

التدخين يجعل النساء أكثر عرضة لانقطاع الطمث المبكر، والنحافة، وكلاهما من عوامل الخطر للإصابة بهشاشة العظام.

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رائحة الفم

يسبب التدخين رائحة الفم الكريهة وتلون الأسنان واصفرار الأظافر وتجعد الجلد.

إعتام عدسة العين

يزيد من خطر الإصابة بمرض إعتام عدسة العين، ومرض الضمور البقعي، وكلاهما من الأسباب الرئيسية لفقدان البصر عند كبار السن.

قرحة المعدة

فإن تدخين علبة من السجائر يوميًا يسبب حدوث قرحة المعدة.

الإصابة بالسرطان

يسبب تدخين السجائر في حدوث طفرات في كل خلية من الكبد، المثانة، الفم والبلعوم، الأمر الذى يفسر ارتفاع خطر إصابة المدخنين بأنواع مختلفة من السرطانات منها سرطان الرئة والفم والمرىء والحنجرة والكلية.

الخصوبة

يقلل التدخين من الخصوبة لدى المرأة والرجل.

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