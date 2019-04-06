دلال عبدالعزيز: تراهنت مع كثير من الممثلين على الزواج من سمير غانم

قال الفنانة دلال عبدالعزيز، إن علاقاتها مع زوجها الفنان سمير غانم جيدة جدا، ودائما يوجد تفاهم بينهم، ولا يوجد خلافات نهائيا بينهما، مشيرة إلى أنها راهنت الكثير من الممثلين الكبار على الزواج منه.

وأضافت "عبدالعزيز"، خلال استضافته في برنامج "سهرانين" المذاع عبر فضائية "ON E"، والذي يقدمه الفنان أمير كرارة، مساء الجمعة، أن الفنان محمود المليجي وعبدالمنعم مدبولي وجورج سيدهم، نصحوني بتركه، لأنه لا يتزوج، ولكنها استمرت، وتزوجته في النهاية، وفازت بالرهان.

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