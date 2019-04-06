ماجدة الرومي تطل بإطلالة بيضاء مرصعة بالفضى في حفلها الخيري

ارتدت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي في حفلها المقام بالتجمع الخامس في كايرو فستيفال، فستانًا من اللون الأبيض منفوش، مع بوليرو لامع "ثلثي كم".

وجاء الفستان مكون من قطعتين به تداخل اللون الأبيض ومطرز بالفضي، طويل، واختارت أن يكون شعرها منسدلا في تسريحة بسيطة، وأقراط كبيرة مع ميكب تماشى مع إطلالتها.

وكان الحفل المقام في الأوبرا المفتوحة بكايرو فستيفال في التجمع لصالح جمعية راعي مصر، وتخصص إيراداته للأسر الفقيرة والمعدمة ولبناء مستشفيات خيرية ومساعدتهم على العيش، وفق ما صرح المستشار أمير رمزي رئيس مجلس إدارة الجمعية في بداية الحفل.

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