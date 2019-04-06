شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح بالجافلة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقام سعيد مبارك راشد بالجافلة حفل استقبال بمناسبة زفاف نجله محمد إلى كريمة محمد مبارك راشد بالجافلة. حضر الحفل، الذي أقيم بقلعة الرمال للمناسبات في دبي، عدد من وجهاء القبائل وكبار الشخصيات وضباط القوات المسلحة والشرطة، ولفيف من المدعوين والمهنئين والأهل. وتخللت الحفل فقرات شعبية ابتهاجاً بالمناسبة. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | أفراح بالجافلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.