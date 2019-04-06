الامارات | 33 كاتباً عالمياً في «القرائي للطفل»

شكرا لقرائتكم خبر عن 33 كاتباً عالمياً في «القرائي للطفل» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستضيف مهرجان الشارقة القرائي للطفل في دورته الـ11، التي تنظمها هيئة الشارقة للكتاب، في الفترة من 17-27 أبريل الجاري في مركز إكسبو الشارقة، 33 كاتباً عالمياً، للمشاركة في جلسات وفعاليات المهرجان.

ومن الضيوف المشاركين الكاتبة الإيطالية إليزابيتا دامي، مؤلفة سلسلة كتب الأطفال «الفأر جيرونيمو ستيلتون» الأكثر مبيعاً، التي تُرجمت لأكثر من 40 لغة، وبيع منها 180 مليون نسخة عالمياً، والأميركية كارول بوسطن ويذرفورد، مؤلّفة كتب الأطفال التي حلت كتبها بقائمة صحيفة نيويورك تايمز للكتب الأكثر مبيعاً، وألّفت أكثر من 50 كتاباً، والأميركي ستيوارت جيه ميرفي، مؤلف كتب الأطفال وخبير استراتيجيات التعلّم البصري.

كما يستضيف المهرجان من الولايات المتحدة الأميركية الكاتبة سالينا بون، التي ألّفت أكثر من 160 كتاباً ملوناً مبتكراً للأطفال، والكاتب نيل شستيرمان، مؤلف كتب اليافعين، الذي أُدرِجت روايته «المنجل» ضمن قائمة الشرف لجائزة «مايكل إل برينتس» لعام 2017، والزوجين شانون هيل ودين هيل، اللذين ألّفا نخبة من الكتب الأكثر مبيعاً.

Advertisements

وتشمل قائمة ضيوف المهرجان من الولايات المتحدة أيضاً ستيفن ريتز، الكاتب والمعلم الحائز عدداً من الجوائز العالمية، ومؤلف كتاب «قوة نبتة» الأكثر مبيعاً، والكاتبة هينا خان، المؤلفة الأميركية باكستانية الأصل، التي حازت روايتها «صوت أمينة» لليافعين على جائزة صحيفة واشنطن بوست في فئة أفضل كتاب لعام 2017، ومؤلف كتب الأطفال والفنان متعدد المواهب جيفري بوسطن ويذرفورد، بالإضافة إلى كارتر هيجنز، إلى جانب الكاتب جون كوي، مؤلف روايات اليافعين، وبريندان وينزل، الذي حصل كتاباه «مرحباً مرحباً»، و«جميعهم شاهدوا قطة» على عدد من الجوائز.

أما من المملكة المتحدة، فيستضيف المهرجان زانيب ميان، وماغي لي، وريحان خان، وديفيد ماكفيل، ونِكي شيهان، وروبي لوفيل، وسام كوبلاند، وسونيا سيدمان، وفران بريستون غانون. ومن آيرلندا يستضيف المهرجان الكاتبة كاثرين دويل، ومن لاتفيا سيرجي إِربان. ومن أستراليا، تشارك الكاتبة والرسامة شآن دانثيس، أما من نيوزيلندا، فتشارك الكاتبتان جولييت ماكلفير، وروث بول، أما من الهند فتشارك أرونداتي فينكاتيش، وراميندرا كومار، وعندليب واجيد، وموان شاداب.

فيما تضم قائمة ضيوف المهرجان من باكستان، ياسمين طاهر، ونعيم طاهر.