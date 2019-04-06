شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الطلاق.. ماكينزي ثالث أغنى امرأة في العالم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توصل رئيس شركة أمازون التنفيذي، جيف بيزوس، وزوجته ماكينزي، إلى اتفاق تسوية قبيل طلاقهما، تجعل ماكينزي ثالث أغنى امرأة في العالم، بينما يظل بيزوس أغنى الأغنياء. وقال الاثنان في تغريدتين منفصلتين على «تويتر»، أول من أمس، إن بيزوس سيحتفظ بحقوق التصويت كاملة على حصته في الشركة، وقيمتها 143 مليار دولار، بينما ستملك ماكينزي 25% من هذه الأسهم.
وكان أغنى زوجين في العالم قد أعلنا طلاقهما في بيان مشترك على «تويتر» في يناير الماضي، ما أثار قلق البعض من أن تنتهي الحال بحصول بيزوس على حق أقل في التصويت، أو أن يبيع هو أو زوجته كميات كبيرة من الأسهم.
وستحصل ماكينزي على حصة في أمازون قيمتها نحو 36 مليار دولار.
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | بعد الطلاق.. ماكينزي ثالث أغنى امرأة في العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.