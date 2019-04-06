الامارات | أفراح البلوشي

شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح البلوشي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان، حفل الاستقبال الذي أقامه سويدان سالم حمد البلوشي بمناسبة زفاف نجله حمدان إلى كريمة سالم عبدالله حمد البلوشي. كما حضر الحفل، الذي أقيم في صالة أعراس زاخر بمدينة العين، عدد من الشيوخ والمسؤولين وكبار الشخصيات، ولفيف من الأهل وأصدقاء العريس. وتخللت الحفل عروض من وحي التراث الإماراتي ابتهاجاً بالمناسبة. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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