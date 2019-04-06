الامارات | مُغنية مُحبة لأوباما وزوجته: «وسط الفوضى» أفتقدُكما

شكرا لقرائتكم خبر عن مُغنية مُحبة لأوباما وزوجته: «وسط الفوضى» أفتقدُكما والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حوّلت المغنية والشاعرة الغنائية الأميركية سارة باريلز، إحباطها من نتيجة الانتخابات الرئاسية عام 2016 إلى فن، بكتابة أغاني حب في الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، وزوجته ميشيل.

ويعكس ألبومها الجديد «وسط الفوضى» (أميدست ذا كيوس)، قلقها واستياءها من انتخاب الرئيس دونالد ترامب من ناحية، ودعمها الحركات الاجتماعية، بما فيها حركات تمكين المرأة، من ناحية أخرى.

وقالت باريلز إن «(وسط الفوضى) يشير إلى حقيقة أن العالم يبدو بالنسبة لي كأنه على صفيح ساخن نصف الوقت هذه الأيام». وأصيبت باريلز، (39 عاماً)، التي عرفت طريقها إلى الشهرة عام 2007 بأغنيتها الفردية «أغنية حب» بصدمة، عندما غادر أوباما البيت الأبيض. وقالت «أفتقدهما.. نعم، أكتب أغاني حب فيهما».

وأضافت «هكذا تعاملت مع حزني وألمي بصدق عندما اختفيا، لذا اكتب لهما أغاني.. هي من نوع (أفتقدكما).. إنها طريقة لطيفة لتوصيل مشاعر لم أعرف أي طريقة أخرى لنقلها».