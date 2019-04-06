الامارات | أفراح الحمادي

شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح الحمادي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفل خميس مال الله سعيد الحمادي بمناسبة زفاف نجله إبراهيم إلى كريمة عبدالله سيف الحمادي. حضر الحفل، الذي أقيم في صالة أعراس المرفأ بمنطقة الظفرة، عدد من المسؤولين وكبار الشخصيات وضباط القوات المسلحة والشرطة، ولفيف من الأهل وأصدقاء العريس. وتخللت الحفل عروض متنوعة من وحي التراث الإماراتي. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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