الامارات | 9 نصائح لعلاج السمنة المفرطة عند الأطفال

شكرا لقرائتكم خبر عن 9 نصائح لعلاج السمنة المفرطة عند الأطفال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لا يخفى على أحد دور الوالدين في تنشئة وتنمية الأطفال من النواحي الفسيولوجية والذهنية والسلوكية والاجتماعية، لذا تقع على عاتقهم مسؤولية مراقبة ظهور علامات البدانة المبكرة في مرحلة الطفولة، وتجنب العوامل المؤدية لزيادة الوزن المفرط لدى أطفالهم، وبالتالي اتخاذ الإجراءات الفاعلة لتجنب إصابة الطفل بالسمنة. وهنا بعض النصائح التي يقدمها المدير الطبي ورئيس قسم الجراحة في مستشفى «ميديور 24×7»، الدكتور روهيت كومار، لمساعدة الآباء والأمهات في حماية أطفالهم من خطر السمنة:

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