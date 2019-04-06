في يوم اليتيم.. أفضل الهدايا التي يمكن شرائها للطفل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- رشا المنيرى:

يحتفل العالم اليوم بالطفل اليتم، إذ يحرص بعض الأشخاص كل عام بتقدم الهدايا والاحتفال بهم في أجواء خاصة، لذلك يستعرض لكم "الخليج 365" أفضل الهدايا التي يمكن شرائها للطفل اليتيم.

1-دائما يميل الأولاد إلى ركوب الدراجه بمجرد بلوغه السن السادسة من عمره ، كما تعشق الفتيات ألعاب المطبخ.

2- شراء العرائس للفتيات، خاصة الناطقة، كما يعشق الصبي سبايدر وبات مان فيمكنكم شراء ملابس سوبر مان بأشكاله وشخصيات الكارتون المختلفة.

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3- رسم للطفل على الوجه الشخصيات والأشكال التي يحبونها ،وشراء الحلوى والشيكولاته التي دائما يعشقها جميع الأطفال.

4-أدوات الرسم واللوحات وألوان من أكثر الأشياء التي يعشقها الأطفال وتشعرهم بسعادة غامرة لفترات طويلة خلال اليوم.

5- الصلصال وأدواته ، والملابس الرياضية للأولاد ،وملابس شخصيات الأميرات الكارتونية للفتيات.