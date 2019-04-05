سماح أنور: "أوقات بحب أبقى منكوشة"

قالت الفنانة القديرة سماح أنور، إن المجتمع الشرقي يفهم أنوثة المرأة بشكل خاطئ.
وأضافت خلال استضافتها ببرنامج "تحيا الستات" الذي تقدمه الإعلامية راغدة شلهوب على شاشة "النهار": "أنوثة الست بتتفهم غلط، والناس بتتعامل معاها غلط، وشوفت دا كتير في الوسط الفني".
وتابعت أنها مثل أي امرأة لا ترغب كثيرا في وضع "مكياج"، "أوقات بحب أبقى منكوشة زي الراجل مبينزل من بيته وهو مش عايز يحلق دقنه، وببقى مرتاحة مع ده جدا".
واستطردت أن أسرتها لم تميز إطلاقا بينها وبين شقيقها، "جابوله موتوسيكل وجابولي موتوسيكل عشان نروح بيه المدرسة".
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