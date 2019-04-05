أحذيةٌ "بيرديس" بألوان زاهية مُريحة تُناسب عروس 2019

أطلقتْ شركةُ "Birdies" والمعروفة بأحذيتها الفاخرة وجمعها ما بين الراحة الطويلة الأمد ونعومة النعال؛ مجموعتها المصممة خصيصًا لتُناسب العروس في حفلة زفافها.

وشملت مجموعتها الجديدة، ثلاثة أحذية بأنماط مختلفة، وبألوانٍ زاهية، وزخارف صاخبة وأخرى بسيطة، فيما تتميز جميعها باستخدام تقنية الوسادة المستجيبة للسبع طبقات وتجعل النعال مريحة للغاية، وجرى كذلك التغليف بقماش الساتان، لمنح المجموعة مظهرًا رائعًا، يمكنه العيش لسنوات.

وجاء الطرازُ الأول من هذه المجموعة، باللونين الذهبي والزهري، ومفتوحًا من مُقدمة القدم ويحتوي على صفين من شراشيب القماش.

وكان الطرازُ الثاني باللونين الأبيض والزهري الفاتح، ومغلقًا من الأمام مزينًا بالزخارف الكريستالية، مما يجعله مثاليًا لحفلات الزفاف أو يمكنك الانتقال بسهولة من الكعب العالي إلى هذه الحذاء المريح.

تقرَّب الطرازُ الثالث من اللونين البيج الأقرب للذهبي والوردي الغامق، ومغلقًا من المُقدمة، بينما جرى استبدال الزخارف الكريستالية، بكرةٍ مصنوعة من شراشيب القماش، استقرّت في مُقدمته، بينما أحاطت حبات الكريستال الناعمة بنعله الخلفي.

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