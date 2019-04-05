6 نصائح للتعامل النفسي السليم مع الطفل اليتيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-آية شطوري

قدمت الدكتورة إيمان عبدالله، أستاذ علم النفس والتنمية البشرية، بعض النصائح النفسية للتعامل مع الطفل اليتم بشكل صحيح دون إيذاء مشاعرة، خاصة في يوم اليتيم العالمي الموافق أول جمعة من شهر أبريل.

1-المشاركة الاجتماعية:

يفضل إدخال الطفل التيم في الأنشطة الاجتماعية مع الأطفال الأخرى بشكل مستمر، ليحصل على صداقات تستمر معه طوال حياته، ولا يشعر بالانعزال والوحدة، فذلك يجعله يفهم الحياة بشكل أفضل.

2-التوازن في التعامل:

عدم التعاطف المبالغ فيه مع الطفل، بل عليك وضع ضوابط تربوية ونفسية لنشئة طفل سوى، ونتعامل معه بأسلوب الصواب والعقاب، فالموازنة السليمة لا تسعي لإفساده أو دلاله.

3-التراحم والتعاطف:

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ليس عليك الإفراط في توضيح مشاعرك له، أو التعاطف بشكل مبالغ فيه، لأنه قد يأتي بنتيجة سلبية، وتجنب أن توصل له أحساس بأنك تشعر بالشفقة عليه، بل تعامل معه كما تتعامل مع الأطفال الآخرين.

4-التربية الصحيحة والالتزام بالأخلاق الحميدة:

يزداد مسؤلية العاملين في دار للأيتام لتربية الطفل علي الأخلاق الطيبة وتعليمه دينه وأوقات صلاته، ومراعاه مشاعره.

5-الكلمة الطيبة:

لابد من إدخال البهجة والسرور في نفسية الطفل وحماية من الإضرابات النفسية والسلوكية عن طريقة دعمه بشكل مستمر ،والاستماع له ومساندة طوال العام وليس في يوم واحد فقط.

6-نشبع حالاته النفسية:

الاهتمام بالجوانب النفسية بأعطائه الحرية في التعبير والحوار ومناقشته في مواضيع عامة ومواضيع شخصية لتكون له شخصية مستقلة، والاهتمام بتعليمة وتخصيص ميزانية من اموالك الخاصة لهم